Dicembre è mese di bilanci per tutte le squadre, dalla Lega Pro a quelle che disputano Champions League ed Europa League, è iniziato il “tam tam” del calcio mercato ed anche quello degli allenatori, culminato con il clamoroso esonero di Carlo Ancelotti, al cui posto è stato scelto Gattuso.

Proprio il Napoli di Mertens, non riusciva a qualificarsi agli ottavi di Champions League dall’edizione 2016-2017, in cui terminò prima nel girone a 11 punti. La valutazione complessiva del primo semestre della stagione 2019/2020 per le squadre italiane in Europa è abbastanza positiva, Atalanta, Juventus e Napoli qualificate agli ottavi di Champions, Roma e Inter (nerazzurri fuori dalla Champions) in Europa League. Il calcio italiano perde, in pratica, solo una squadra in Europa, la Lazio di Simone Inzaghi, uscita terza a soli sei punti in un girone tutt’altro che impossibile da superare per Immobile e compagni.

Ranking UEFA e posti per l’Europa

Il quarto posto in campionato che dà diritto alla qualificazione in Champions, non dovrebbe essere in pericolo, nonostante i non brillantissimi risultati dell’anno passato, la Francia è ancora quinta dietro l’Italia distante 10 punti.

La corsa per il quarto posto è quanto mai affascinante e quest’anno si è aggiunto anche il Cagliari di Maran, quotata fra le possibili qualificate alla Champions dell’anno prossimo su https://www.betfair.it/sport/football oltre alla “sorpresa” Atalanta. La graduatoria UEFA è fondamentale per il proseguimento delle avventure dei club italiani in Europa, è una reazione a catena che favorisce anche la competizione nel nostro campionato. Succede così, che squadre come il Cagliari, appunto, o il Torino l’anno scorso, possano ambire all’exploit che permette un risanamento dei bilanci e una possibilità di investimento. Al tempo stesso, invece, una mancata qualificazione a una competizione europea potrebbe rappresentare un enorme cambio nell’indirizzo della gestione economica e è forse questo il campanello d’allarme che ha mosso De Laurentiis ad esonerare Ancelotti, lontano dai primi quattro posti in campionato.

Europa sinonimo di introiti

Europa è infatti sinonimo di introiti: la pianificazione e i settori giovanili sono termini entrati di “moda” nel calcio moderno, ma società che hanno sempre investito su questi modelli sanno bene cosa vuol dire poter contare su una risorsa come i giovani del proprio vivaio. Esempi su tutti sono il Barcellona in Europa e l’Atalanta in Italia. Gli altri due grandi introiti per i club sono rappresentati dai premi UEFA e dagli incassi per le TV private. La Juventus, ad esempio, grazie al cammino positivo in Champions e a un ranking storico di tutto rispetto che garantisce quasi 30 milioni di euro, può contare su un tesoro di ben 95 milioni di euro totali, come spiega Tuttosport https://www.tuttosport.com/news/calcio/champions-league/2019/12/13-64457539/juve_con_gli_ottavi_di_champions_gi_in_cassa_95_milioni/. Questi si suddividono fra bonus di partecipazione (15,3 milioni), bonus accesso agli ottavi (10 milioni) e il piazzamento dello scorso campionato (10 milioni), che vanno ad aggiungersi al già citato ranking storico della UEFA.

La fase ad eliminazione diretta per la Champions inizierà a febbraio, esattamente nelle giornate del 18 e del 19, fino ad allora, le società avranno tempo e risorse per investire sul mercato e colmare i “gap” con le altre grandi d’Europa. Per Inter e Roma, la “Champions League 2” cioè l’Europa League chiamata così da molti addetti ai lavori per la grande qualità dei club in competizione, rappresenta un’alternativa di lusso per chi è orfano della Champions League, il resto devono e possono farlo le società, che con pianificazione ed impostazione manageriale, possono far lavorare in serenità lo staff tecnico e la squadra.