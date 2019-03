“Criminale, socio della mafia, portali a casa tua, comunista di merda”. E’ solo una delle ultime lettere piene di insulti e altre ancora con minacce ricevute dal sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. “Mi scrivono sia privatamente su Messenger di Facebook oppure mi inviano delle lettere. Ne ricevo a decine” confida all’AdnKronos. L’ultima cartolina arriva dall’isola di Burano, dove campeggiano le casette colorate e, ovviamente, non è firmata.

Martello viene accusato di aver aperto le porte ai migranti, soprattutto dopo avere detto di recente che i porti di Lampedusa “sono aperti”, riferendosi alla vicenda della nave Mare Jonio, con a bordo 49 migranti, tra cui 15 minori.

“Ma è la verità – dice sconsolato Martello – non mi risulta che ci sia un’ordinanza che prevede la chiusura dei porti in Italia e neppure a Lampedusa. E lo dimostra il fatto che negli ultimi giorni ci sono stati due sbarchi, con decine di persone, tra cui bambini e donne, arrivati al porto direttamente sui barchini. Anche se nessuno ne parla e non si fanno tweet…”.

