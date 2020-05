di Emanuele Rizzi

La battaglia per la presidenza dell’Assocalciatori è iniziata, e senza esclusione di colpi. Adesso grazie ad alcuni documenti in possesso dell’Adnkronos rischia di esplodere definitivamente proprio mentre la gestione dell’uscente Damiano Tommasi (non più ricandidabile) e del suo vice Umberto Calcagno (in pista per la successione) finisce sotto le bordate di uno scalpitante Marco Tardelli, icona del calcio italiano, campione del mondo del 1982 e lui stesso ufficialmente candidato alla Presidenza della Associazione Italiana Calciatori. Ed è proprio in questa veste che Tardelli – stando a quanto risulta all’Adnkronos – ha poi provveduto ad inoltrare via mail all’Aic e a tantissimi giocatori di Serie A, B e C già il 5 marzo scorso, nella sua duplice veste di associato al dipartimento Senior e di candidato alla Presidenza, ” la richiesta di poter entrare in possesso, al più presto, del nuovo bilancio di gestione 2019 unitamente alla possibilità di un incontro con i professionisti Aic incaricati di redigere i bilanci per avere un quadro più completo riferito all’esercizio 2018 e, in particolare, alcuni chiarimenti su voci di spesa di incerta comprensione”. Nella lettera l’ex centrocampista della Juventus ha inoltre richiesto “l’elenco di tutti i dipendenti e collaboratori con le relative funzioni essendo apparso il numero degli stessi eccessivo (circa 60)”.

Fonte