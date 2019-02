Il capo della polizia Franco Gabrielli ha risposto con una lettera aperta alle richieste di chiarimenti da parte di aspiranti poliziotti, richieste postate sui social dopo alcune modifiche legislative che hanno cambiato i requisiti per l’accesso al ruolo di Agenti della Polizia di Stato. “Caro Fabio, non conoscendo il suo nome ho scelto quello di uno dei miei figli, perché, con lo stesso animo con cui un padre ascolta un figlio, ho ascoltato le sue parole – esordisce Gabrielli nella lettera, pubblicata sul sito della polizia – Parole che le rendono onore. Parole importanti, scandite con garbo e con passione e accompagnate dalle belle immagini dei nostri poliziotti a lavoro che, comprendo bene, rappresentano per lei, e per tanti altri nelle sue stesse condizioni, una legittima aspirazione”.

