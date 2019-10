Restituire il cammino a persone con. La ricerca, applicata al settore della riabilitazione, mira a questo obiettivo. Accanto a sperimentazioni farmacologiche per tentare la rigenerazione del tessuto nervoso danneggiato dalla lesione midollare, si punta sull’elettrostimolazione per riattivare i circuiti neurali che sono alla base del movimento, e sugli esoscheletri robot. Uno di questi è Hal, esoscheletro di produzione giapponese, che sarà accompagnato a Firenze dal suo ideatore, Yoshiyuki Sankai.

Alle applicazioni mediche presenti e future di questi robot indossabili, che restituiscono già oggi a persone in carrozzina la posizione verticale e la possibilità di compiere passi, è dedicato infatti ‘The Italian Forum on Medical Hal 2019’, organizzato dalla Fondazione Don Gnocchi presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Firenze, sabato 5 ottobre alle 15. Yoshiyuki Sankai è docente alla Graduate School of Systems & Information Engineering dell’Università di Tsukuba e direttore e amministratore delegato di Cyberdyne, lo spin-off che ha portato alla realizzazione di Hal.

“Questo evento non vuole essere solo un momento di confronto scientifico – precisa Maria Chiara Carrozza, direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi – E’ una tappa precisa nel progetto della Fondazione di creare a Firenze e negli altri centri di riabilitazione che abbiamo attivi in Italia un cluster avanzato per la sperimentazione di Hal e degli altri modelli di esoscheletri oggi disponibili”.

La collaborazione con lo spin-off giapponese e l’introduzione di Hal nei programmi di sperimentazione clinica della Fondazione Don Gnocchi è il passo più recente di un cammino iniziato già da alcuni anni e che vede la Fondazione impegnata nella sperimentazione multicentrica di esoscheletri di produzione italiana, realizzati dall’Istituto italiano di tecnologia di Genova e dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. “I 4.000 posti letto di riabilitazione che abbiamo attivi in Italia – sottolinea Carrozza – ci permettono di fare ricerca anche nel settore della biorobotica come è giusto attendersi da un Irccs. Intendo ricerca fortemente orientata ai bisogni clinici del paziente”.

Tra gli aspetti più peculiari di Hal, la capacità dell’esoscheletro giapponese di interpretare le intenzioni di movimento della persona che lo indossa. La trasformazione di questi robot indossabili, da ‘impalcature’ che muovono la persona a tecnologie che si muovono con essa, è l’ultima frontiera di un lungo cammino di ricerca e sviluppo che ha mosso i primi passi negli anni sessanta del secolo scorso.