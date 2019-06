(di Giannandrea Carreri) – “Sono molto soddisfatto degli ascolti delle tre puntate già andate in onda de ‘L’approdo’, soprattutto in relazione al traino che avevano in prima serata, fondamentale per una trasmissione che va in onda in seconda serata”. Lo afferma, all’Adnkronos, Gad Lerner dopo le prime tre puntate, su cinque, del suo nuovo programma ‘L’Approdo’, in onda il lunedì su Rai3. “Le prime due avevano l’ottimo traino di ‘Report’, in onda in prima serata, e sono riuscite a mantenere largamente quelle quote. La terza puntata – prosegue Lerner – è stata preceduta da una trasmissione con uno share leggermente più basso del nostro e comunque ha fidelizzato gli spettatori. Sono molto soddisfatto anche perchè questi ascolti li ha avuti un programma che è decisamente controcorrente”. La prima puntata di ‘L’Approdo, il 3 giugno, aveva incassato 1 milione 174mila spettatori e share del 7,4% con il traino di ‘Report’ che aveva realizzato 2 milioni 148mila spettatori e il 9,2% di share. Per la seconda puntata, il 10 giugno, gli spettatori sono stati 912mila con share del 6,1% dopo un ‘Report’ a 1 milione 823mila con share dell’8,1%. Per la terza puntata, lunedì 17 giugno, gli spettatori sono stati 608mila con il 4,3% di share. Il traino questa volta è di ‘Prima dell’Alba’ di Salvo Sottile, visto da 897mila spettatori con il 4,2% di share.

