Di Giselda Curzi

Vive in totale solitudine da più di 30 anni su un’isola, quella di Budelli, nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna: per molti, in tempi di coronavirus, l’isolamento può essere un incubo mentre per Mauro Morandi, 81 anni, è come aver raggiunto la felicità. “Io vivo come al solito, non è cambiato nulla, praticamente sono in quarantena da 31 anni e non soffro come gli altri italiani costretti in casa per evitare il contagio”, racconta all’Adnkronos Mauro Morandi ex insegnante di educazione fisica. “E non è che non posso uscire dall’isola: non voglio, sto benissimo qui”, precisa.

