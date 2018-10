Dal 12 dicembre al 10 gennaio Giovanni Allevi guiderà l’Orchestra sinfonica italiana in una serie di concerti a tema natalizio.

Torna in Italia Giovanni Allevi con l’Equilibrium Tour versione natalizia. Il compositore girerà l’Italia dal 12 dicembre al 10 gennaio per una serie di concerti a tema, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

Ma le sorprese non finiscono. Oltre all’edizione speciale dell’Equilibrium Tour, nelle date natalizie il compositore proporrà anche due opere inedite e farà salire sul palco svariati ospiti: giovani talenti del conservatorio, solisti di fama internazionale e anche alcuni fortunati fan.

Nuovi concerti per Giovanni Allevi: le date

Come riportato dal Messaggero, Allevi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a portare in tour questa versione speciale dell’Equilibrium Tour: “Nello spirito del Natale, non potevo che fare un regalo a mio modo, presentando al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l’Equilibrium Tour“.

Un legame solido quello tra Allevi e i fan, rafforzatosi nel corso degli anni grazie anche ai reciproci scambi d’affetto, come accaduto lo scorso anno in seguito a un’operazione agli occhi.

Tour natalizio di Giovanni Allevi: le date italiane

Di seguito le date della tournée natalizia del compositore di Ascoli Piceno:

12 dicembre – Teatro Civico di La Spezia

18 dicembre – Teatro Galleria di Legnano (MI)

19 dicembre – Teatro Dal Verme di Milano

20 dicembre – Teatro Lac di Lugano (Svizzera)

21 dicembre – Teatro Comunale di Gorizia

23 dicembre – Teatro Gentile di Cittanova (RC)

26 dicembre – Auditorium Parco della Musica di Roma

29 dicembre – Palacongressi di Riccione

3 gennaio – Teatro Verdi di San Severo (FG)

5 gennaio – Palamazzalovo di Montebelluna (TV)

6 gennaio – Teatro Colosseo di Torino

10 gennaio – Teatro Europauditorium di Bologna

I biglietti per i concerti di Giovanni Allevi sono disponibili sul circuito Ticketone.

Giovanni Allevi: Equilibrium Tour

La nuova versione natalizia dell’Equilibrium Tour, con l’aggiunta di 12 date invernali, dà seguito alla tournée che dal novembre 2017 vede il pianista marchigiano sui palchi di tutta Italia per promuovere l’ultimo lavoro discografico, Equilibrium, uscito il 20 ottobre 2017.

Ad accompagnarlo già nella versione ‘normale’ del Tour l’Orchestra Sinfonica Italiana, composta da tredici archi. Per l’occasione Allevi si è esibito sia al pianoforte che nel ruolo di direttore d’orchestra.

Ecco il video di Flowers, brano tratto da Equilibrium, l’ultimo album di Allevi: