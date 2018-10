Leone operato a Los Angeles

Fedez con il figlio Leone (foto da Instagram)

Piccola operazione all’orecchio per Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino è stato operato a Los Angeles per un problema all’udito. Niente di grave, però. L’intervento è stato semplice, hanno spiegato i genitori su Instagram, e ora il bimbo sta bene. “Il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital per mettere dei tubicini nelle orecchie e poter eliminare del liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo tempo, gli avrebbe potuto causare perdita di udito – scrive Chiara Ferragni in un post pubblicato sul proprio account Instagram -. La sua operazione era molto semplice e lui sta bene ed è già a casa con noi”.

“Vedere però tantissimi genitori salutare i propri bambini che dovevano sottoporsi ad interventi ben più invasivi (alcuni a cuore aperto) mi ha fatto piangere tutto il tempo – sottolinea l’influencer – e mi ha fatto capire, ancora una volta, che se si è in salute non ci si può lamentare”. “E’ veramente la cosa più importante al mondo, e rende tutto il resto secondario – osserva ancora Ferragni -. E da quando sono una mamma vedere altri bambini soffrire mi fa fermare il cuore. Sto postando queste parole per ricordare a me in primis quanto siamo fortunati, ogni giorno”.

Anche Fedez, sempre su Instagram, ha dedicato un post al piccolo Leone. Uno scatto tenero, nel quale il rapper stringe a sé il bambino. “Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto ‘quando c’è la salute c’è tutto’ – scrive Fedez -. Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più”.