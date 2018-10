Poco fa Fedez ha svelato sui social che suo figlio Leone è stato portato in ospedale ed ha subito un intervento per un piccolo problema di udito. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e adesso Leone sta bene.

“Oggi Leo si è dovuto sottoporre ad un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito, nulla di grave fortunatamente.

Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto “quando c’è la salute c’è tutto”. Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più“.

Oggi compio 29 anni, il mio primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare 🎂 Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi! 😉 #UltimoCompleannoDaTeenIdol ❤️ pic.twitter.com/ZiJQGk7odU — Fedez (@Fedez) 15 ottobre 2018

Foto Leone: Instagram Fedez