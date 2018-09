Barbara d’Urso piace a tutti, grandi e piccini, ma quando il figlio di Fedez e Chiara Ferragni l’ha vista in streaming è rimasto un po’ perplesso.

Le luci accese e le grida della d’Urso che annunciava la finale del Grande Fratello non hanno convinto Leone, che poco prima ballava esaltato sulle note di Alvin Superstar. “Ecco qua ti vedo più perplesso amore – ha commentato Fedez – non sei ancora pronto, non sei ancora pronto“.

Fedez e Barbara d’Urso, è pace – le reazioni al video di Leone

Con questo video ironico i due sembrerebbero aver fatto ufficialmente “pace”, dopo le varie frecciatine che si sono lanciati reciprocamente nel corso degli ultimi anni.

Anche la stessa d’Urso, in occasione della prima puntata di Pomeriggio Cinque di questa stagione, aveva fatto molti complimenti in merito alle nozze dei Ferragnez.

Necessitiamo tutti di una d’Urso intervista ora.

leone lucia ferragni che guarda affascinato barbara d’urso che cosa meravigliosa — ,, (@admirehar) 11 settembre 2018

RAGA STO VOLANDO PER LA FACCIA DI LEONE MENTRE GUARDA BARBARA D’URSO AIUTOAJUOVROPVFAIJUVDDJOBNGCF MI SENTO POCO BENE pic.twitter.com/aOHZaPAGdj — Northern Lights (@Valisi__) 11 settembre 2018

La reazione di Leone mentre guarda Barbara D’Urso mi fa morire😂@Fedez io ormai vivo per le tue storie pic.twitter.com/kpNY6XIZSH — Plume🌹 (@graziabenji) 11 settembre 2018

Leone perplesso come me appena vedo Barbara D’urso pic.twitter.com/gO6XcI6FjQ — io (@gibzayn) 11 settembre 2018

Leone Lucia Ferragni reacts to Barbara d’Urso.

Io c’ero pic.twitter.com/8u5XuatqCM — Gaia l’ape maia//almost 21🌻 (@GLovesHarryS) 11 settembre 2018

Ma vogliamo parlare di @Fedez che prova a far vedere la D’Urso a Leone? La sua espressione dice tutto ahahahah

Grande Leo😂❤️ pic.twitter.com/VZZQKnreWX — Dalila (@Me_Dal7) 11 settembre 2018