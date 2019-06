Leonardo Tano ha moltissimi fan (me in primis!) e proprio qualche giorno fa ha condiviso su Instagram quello che sembrerebbe essere proprio il suo numero di telefono.

Il secondogenito di Rocco Siffredi, che da poco ha debuttato come modello per un noto marchio di intimo,

è un volto onnipresente su BitchyX.it (dove mostra sempre il meglio di sé) e oggi lo vedete su quest’altro blog grazie ad una storia che ha pubblicato su Instagram, in cui viene ripreso mentre taglia il giardino di casa.

Il commento sotto è chiaro: “Call for work +36202226153” ed è bastata una rapida ricerca su Google per scoprire che il prefisso +3620 è dell’Ungheria, dove lui abita.

Che sia realmente il suo numero di telefono come spacciato oppure sono delle cifre premute a caso sulla tastiera?



Leonardo Tano gay? Il figlio di Rocco Siffredi parla di omosessualità e fa chiarezza

Intervistato dal settimanale Chi, Leonardo Tano ha fatto chiarezza su questo aspetto: