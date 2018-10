Leonardo Tano, figlio minore di Rocco Siffredi, è gay?

A porsi questa domanda è stato un follower di Lorenzo Tano (primogenito di Rocco, nonché fratello di Leonardo) che tramite le domande di Instagram si è ritrovato nella lista dei quesiti: “Tuo fratello è gay?“.

Lorenzo ha deciso di rispondere alla domanda con un’altra domanda “Perché?” lasciando con il dubbio il fan curioso.

Una domanda simile l’avevano fatta tempo fa anche al diretto interessato, che aveva risposto con un’emoji femminile alla domanda diretta “Preferisci i ragazzi o le ragazze?”.

Insomma, il piccolo Leonardo è etero, ma due anni fa Rocco Siffredi dichiarò che se i suoi figli fossero stati gay non avrebbe avuto problemi. L’ex naufrago in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta rivelò di aver avuto qualche dubbio sulla sua sessualità e in un’altra occasione svelò la sua opinione in merito alle adozioni per le coppie omosessuali.