Leonardo Tano, il figlio quasi ventenne di Rocco Siffredi, è diventato un modello.

Apparso per la prima volta in TV nello studio de L’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a suo padre rientrato a Milano dopo l’eliminazione al televoto, Leonardo è sempre stato presente su questi schermi sia su BitchyF ma soprattutto su BitchyX.

In questi anni Leonardo Tano (lui, al contrario del padre, ha deciso di mantenere il cognome vero) è letteralmente sbocciato e da C.B.C.R. si è trasformato in un vero e proprio manzo D.O.P. dopo lunghe giornate passate in palestra.

E – grazie alla nuova collezione di MSGM Underwear che lo ha voluto come testimonial maschile – abbiamo potuto anche noi ammirare i risultati dello sport ma soprattutto del DNA Tano.

Tutte le foto del servizio fotografico che mostrano Leonardo in intimo (sono cinque in tutto!)



Leonardo Tano è single ed etero, ma circa tre anni fa Rocco Siffredi dichiarò che se i suoi figli fossero stati gay non avrebbe avuto problemi. L’ex naufrago in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta rivelò di aver avuto qualche dubbio sulla sua sessualità e in un’altra occasione svelò la sua opinione in merito alle adozioni per le coppie omosessuali.

“Se i miei figli fossero gay? Sarebbero sempre i miei figli. Davvero, io non avrei alcun problema, anzi. Per me la sessualità è libertà. La nuova generazione, sempre secondo il mio pensiero, sta diventando totalmente bisessuale. Molto aperta. Pensi che anche su di me, ogni tanto, ho quel dubbio. Comunque bisogna davvero cambiare mentalità. L’impostazione della famiglia rimane conservativa, preferirei più adozioni gay che utero in affitto.”

