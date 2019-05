Difficoltà nel disegnare

LA PARALISI di una mano rallentò il lavoro di Leonardo da Vinci negli ultimi anni della sua vita. Tanto che la Gioconda sarebbe rimasta incompiuta per questo motivo. Diversi studi scientifici avevano già parlato di questa menomazione, ma ora una nuova ricerca italiano ribalta le tesi su quello che accadde all’artista. Sarebbe stata la lesione di un nervo e non un ictus, come creduto fino ad oggi, a far ammalare Leonardo. A sostenerlo l’analisi attenta di un disegno del XVI secolo, conservato a Venezia, da parte di due medici italiani

Sulla paralisi che colpì Leonardo alla fine della sua vita, non ci sono dubbi. Emerge in diverse testimonianze scritte dell’epoca. “Anche se da lui per essergli venuta certa paralisi su la destra non ci si può più aspettare cosa buona. Ha ben formato un creato milanese che lavora assai bene. E benché il predetto messer Leonardo non possa colorare con quella dolcezza solita, pure può fare disegni ed insegnare ad altri”, scriveva Antonio de’ Beatis, segretario del Cardinale Luigi D’Aragona, quando, entrambi nel 1517 fecero visita a Leonardo all’epoca ospite del re di Francia ad Amboise, in Francia. Spiegava così quanto il maestro fosse in difficoltà e quanto lo aiutassero gli allievi.

I primi studi

Dieci anni fa alcuni studiosi, fra i quali Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Leonardo a Vinci, suggerirono che la causa dell’infermità della mano destra del Maestro era un ictus, conseguenza della sua alimentazione vegetariana. Questa ipotesi trovava conferma, secondo gli stessi autori, nel fatto che Leonardo morì due anni dopo, nel 1519 per un “parossismo”, un episodio di una malattia non ben definita che oggi definiremmo come una patologia del cuore o del cervello che si era aggravata anche per la vecchiaia del maestro.

L’ipotesi: “Non fu un ictus”

Ma l’analisi più dettagliata fatta oggi di un disegno a ematite (o a sanguigna) attribuito a Giovan Ambrogio Figino, artista Lombardo del XVI secolo, che ha portato alla diagnosi di paralisi post ictus, farebbe emergere un’altra interpretazione della malattia. Ed è questo quello che concludono Davide Lazzeri, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva, e il neurologo Carlo Rossi, che sulla mano di Leonardo hanno appena pubblicato uno studio su Pubmed.

Il ritratto che cambia le carte in tavola è conservato (e non esposto al pubblico) nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Da alcuni documenti gli autori hanno ricostruito che il disegno è la riproduzione di un busto di marmo con l’effige di Leonardo, un’opera andata perduta. Nell’immagine, appare Leonardo vecchio e sofferente con la mano destra sostenuta da una fasciatura. “Piuttosto che il ritratto di una tipica mano deformata dalla spasticità muscolare successiva a un ictus ischemico, – spiega Lazzeri – pensiamo che la diagnosi alternativa sia quella di paralisi del nervo ulnare, con un atteggiamento tipico della mano che sembra essere più verosimile”.

Cosa accadde veramente

Ma cosa può essere accaduto al genio fiorentino alla fine della sua vita, tanto da rallentarlo nel suo lavoro? “Probabilmente una sincope o uno svenimento potrebbero aver causato un trauma all’arto superiore destro di Leonardo, culminando in una paralisi del nervo ulnare. Nervo che dalla spalla arriva fino alla mano e che gestisce i muscoli determinanti in alcuni movimenti della mano”, spiega ancora Lazzeri. L’ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che l’infermità alla mano destra non era associata a deterioramento cognitivo o ad altre disturbi motori. In quel periodo Leonardo ha continuato a insegnare e a disegnare con la mano sinistra, attività che non sarebbe riuscito a portare a termine nel 1517 in caso di un ictus ischemico non trattato con terapia antiaggregante e in assenza di un controllo serrato dei fattori di rischio cardiovascolari. Sintomi o segni che in ogni caso De’ Beatis avrebbe annotato sul proprio diario.

Le opere incompiute per la menomazione

Se da un lato Leonardo non perse mai l’abilità del disegno eseguito con la mano sinistra e istruì i suoi allievi fino alla sua morte, i due studiosi concludono sottolineando come la paralisi della mano destra potrebbe aver impedito a Leonardo di tenere in mano un pennello per ritoccare o concludere importanti opere pittoriche che aveva portato con sé in Francia e citate da De’ Beatis come: Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino, un San Giovanni Battista giovane e soprattutto la Gioconda.