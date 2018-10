Leonardo Tano pare abbia tutte le carte in regola per intraprendere il lavoro di suo padre Rocco Siffredi. In passato è stato proprio Rocco a lanciare lo scoop.

“Mio figlio Leonardo non vede l’ora di finire sul set. Com’è messo sotto? Beh, ragazzi da quel punto di vista è peggio di me, addirittura è imbarazzato a mostrarlo. Rocco 2 la vendetta, la dinastia continuerà. Per adesso si è buttato sull’atletica, è stato selezionato dal team ungherese, quindi tutte le energie le sta mettendo nello sport”.

Adesso però dalle pagine del settimanale Spy, Siffredi ha ridimensionato tutto, dicendo che sarà molto difficile che Leonardo prenda il suo posto.

“Non è detto che il figlio del pizzaiolo diventi anche lui un pizzaiolo. Se lo diventa è perché il padre ha il ristorante e lo deve fare, magari controvoglia. Il mio lavoro è un po’ diverso. Non obbligherò mai Leonardo a seguire la mia strada e addirittura, se potrò, gli consiglierò di fare altro.”

Siffredi su Spy ha anche parlato dell’altro figlio, Lorenzo Tano:

“Lui mi segue sempre sul set. Mi dà un sacco di consigli, è molto bravo con le telecamere, le fotocamere e tutta la tecnologia. Lui è un ragazzo serio, fidanzato e potrebbe sposarsi anche domani.”

Rocco ha ribadito la serietà di Lorenzo anche in una recente intervista rilasciata a La Zanzara:

“Mio figlio Lorenzo ha la fidanzata da 7 anni e non ha mai toccato un’altra donna. E’ un bel ragazzo e ogni tanto mi aiuta sul set. Spesso e volentieri le ragazze chiedono ‘who is the guy so beautiful?’. Ce lo possiamo fare? E lui dice: no, thanks. Incredibile, così diverso dal padre.”

Pensare che anche Lorenzo avrebbe le doti per lavorare nello stesso settore del padre, il ragazzo infatti ha dichiarato: “Con la mia ragazza lo faccio anche più di una volta al giorno. Le mie misure? 19 cm”.

Sarebbe stato interessante vedere Leonardo e Lorenzo Tano in azione, ma ce ne faremo una ragione.

Fonte: Spy