Alla cerimonia anche Piano e Pesquet

Cinquecento anni fa, ad Amboise, moriva. E proprio dalla città nella Valle della Loria dove il genio toscano simbolo del Rinascimento italiano trascorse gli ultimi anni della sua vita, ospite del re di Francia Francesco I, prendono il via oggi i festeggiamenti in grande stile per celebrare il 500esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 2 maggio 1519.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo francese Emmanuel Macron faranno visita alla tomba di Leonardo nel castello reale e alla Clos Luce, la sontuosa casa padronale nelle vicinanze in cui Leonardo visse e morì. Tra le personalità che interverranno alla cerimonia ci saranno tra gli altri l’archistar italiano Renzo Piano e l’astronauta Francese Thomas Pesquet.

Le tensioni Italia-Francia

Le celebrazioni congiunte dell’inventore, artista e scienziato arrivano dopo mesi di crescenti tensioni diplomatiche tra Parigi e Roma inasprite dal sostegno del governo italiano ai gilet gialli francesi. In quella che è forse la crisi peggiore tera i due Paesi, al punto che la FRancia era arrivata a richiamare brevemente il suo ambasciatore a Roma, proprio la linea filoeuropeista di Mattarella ha giocato un ruolo essenziale nell’allentare la tensione, è quanto filtra dagli ambienti di Macron. E dopo che sabato scorso alcune centinaia di gilet gialli hanno manifestato proprio ad Amboise a la cittadina di 13mila abitanti si presenta blindata alla doppia visita presidenziale.

Leonardo e Francesco I

Francesco I, il “Re Sole del Cinquecento”, è colui che portò in Francia il Rinascimento, completando il processo avviato da Luigi XII che aveva iniziato a invitare architetti e artigiani da Firenze, Milano e Roma. Leonardo aveva 64 anni quando accettò l’invito del sovrano francese appena 23enne, in un’epoca in cui Michelangelo e Raffaello erano i nuovi astri nascenti e la sua fama in Italia rischiava di risultarne offuscata. Ebbe un ottimo stipendio come “primo pittore, ingegnere e architetto del re”. Nei suoi tre anni ad Amboise, organizzò sontuose feste per la corte e lavorò per progettare una città ideale nella vicina Romorantin. Macron e Mattarella oggi visiteranno anche il castello di Chambord, la cui scala centrale a doppia elica è attribuita a Leonardo anche se la prima pietra fu posta 4 mesi dopo la sua morte.



La contesa sulle opere del genio

Leonardo arrivando in Francia portò con sétre dei suoi dipinti preferiti: la Gioconda, la Vergine e il bambino con Sant’Anna e San Giovanni Battista – tutti oggi esposti al Louvre, cui l’Italia in ottobre presterà altri capolavori del genio vinciano per una mostra-evento dedicata. E proprio il fatto che il museo parigino possegga 5 dipinti di Da Vinci (e 22 disegni) sui meno di venti ancora esistenti in tutto il mondo è stato in passato motivo di malcontento da parte italiana.

Le iniziative a Firenze tra musica e botanica

Intanto è fittissimo il calendario di mostre, concerti ed eventi in tutta Italia. A Firenze il 2 maggio è una giornata di festa che comincia con la lectio di Claudio Magris in università. Il Maggio musicale fiorentino che prende il via proprio oggi propone uno spettacolo inedito con aforismi dell’artista per voci di bambini, protagonista il Coro delle voci bianche. Altra prima assoluta in omaggio al genio è il concerto con ottoni e percussioni “Leonardo machine”. Risale invece a pochi giorni fa l’annuncio di due studiosi che avrebbero recuperato una ciocca di capelli di Leonardo. Questa e altre novità verranno illustrate oggi alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, in coincidenza con l’avvio della mostra “Leonardo vive” e l’inaugurazione del museo “Leonardo e il Rinascimento del vino”. Sono tre invece le mostre nel capoluogo toscano in onore di da Vinci: una a Palazzo Strozzi sul Verrocchio, che fu maestro di Leonardo. A Palazzo Vecchio una selezione delle tavole del Codice Atlantico. Infine un progetto dedicato a Leonardo e la botanica.