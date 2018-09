Una settimana fa Leo Parraguez ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da parte di Maluma. Stando alla ricostruzione del calciatore argentino, il cantante gli avrebbe chiesto delle foto intime e di avere un rapporto. Queste dichiarazioni hanno scatenato il caos e Leo ha chiesto a tutti di non parlarne più, ma non è servito, quindi adesso è passato alle scuse ufficiali.

Parraguez non solo si è scusato con Maluma e con i suoi fan, ma ha rivelato di aver mentito, aggiungendo che si è trattato solo di uno scherzo.

“Ciao gente. Questo video è per scusarmi con Maluma e tutti voi per quello che è successo, non dovevo farlo. Quello che ho detto su di lui, che è gay e delle mie foto intime è stata una cavolata, un errore che tutti possono commettere.

Io non sono omosessuale, non conosco Maluma. Volevo davvero scusarmi con lui e con tutti i suoi fan, che in questi giorni mi stanno scrivendo cose davvero brutte.

Spero che da ora in poi si parli di me per altre cose. Mi auguro anche che adesso vediate chi sono davvero e apprezziate la mia onestà.”