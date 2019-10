Lenny Kravitz

Lenny Kravitz torna in Italia nel 2020 e sceglie tre location particolarmente suggestive per ambientare gli show del suo “Here to Love” Tour!

🔸7 luglio Mantova, Piazza Sordello – Live Estate 2020

🔸9 luglio Nichelino (To), Palazzina di Caccia – Stupinigi Sonic Park

🔸10 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana – Umbria Jazz 20

Scopri tutti i dettagli su TicketOne.it ➡️