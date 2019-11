Lenny Kravitz presenta il brano Here To Love per appoggiare la campagna #FightRacism: ecco la nuova canzone del cantautore.

Lenny Kravitz conosce in prima persona le questioni che derivano dal razzismo. In qualità di uomo birazziale – con un papà bianco e una mamma nera – è stato regolarmente sottoposto a insulti.

Il rocker, però, ha alzato la voce al riguardo e, pertanto, si è regolarmente unito a cause che spingono gli altri ad attuare un comportamento migliore con chi ha un colore diverso di pelle.

Per questo, Kravitz sta lavorando con le Nazioni Unite in una nuova campagna chiamata #FightRacism con la canzone Here To Love.

Lenny Kravitz, la canzone Here To Love per combattere il razzismo

“Nel corso della mia vita e della mia carriera ho reso prioritario diffondere i messaggi di amore, uguaglianza e convivenza pacifica“, afferma Kravitz, nell’ambito della campagna #FightForRacism delle Nazioni Unite.

“Non c’è posto in questo mondo per la discriminazione di qualsiasi forma, incluso il razzismo“, ha aggiunto.

Ecco il video del brano Here To Love:

La traccia della campagna #fightracism presenta una versione modificata di Here to Love, una canzone che appare sull’album – acclamato dalla critica – Raise Vibration.

Giornata dei Diritti Umani, il 10 dicembre per dire no alle discriminazioni

Con l’avvicinarsi della Giornata dei diritti umani il 10 dicembre, verrà rilasciato anche un video musicale “cinematografico” per porre ulteriormente attenzione sulla tematica. Un video co-firmato dall’Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Questa è una mossa importante, che dà maggiore visibilità a questa delicata tematica, gettando luce sulle ripercussioni che alterano la vita di chi è vittima di razzismo.

Forse la musica e una consapevolezza maggiore bilanceranno un po’ questa tendenza che dovrebbe andare a scemare, per incentivare una convivenza pacifica fra i popoli.

“Oggi la xenofobia, i discorsi d’odio e l’intolleranza sono in aumento“, ha detto il rocker all’organizzazione, Stand Up For Human Rights,”Quindi, lavoriamo insieme per eliminare i messaggi di odio“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/lennykravitz/

