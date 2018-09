Lenny Kravitz, subito dopo la pubblicazione del suo undicesimo album Raise Vibration, ripartirà per la terza parte del suo tour mondiale iniziato in Messico e poi continuato nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, dove ha collezionato una serie di sold out. Lenny tornera’ in Italia con il suo nuovo “RAISE VIBRATION TOUR”.

Le date:

11 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Considerato come uno dei più grandi artisti rock dei nostri tempi, Lenny Kravitz ha superato generi, stili, razze e ceti, con una carriera musicale trentennale immersa nel soul ’60 e ’70, nel rock e nel funk. Dall’uscita di Let Love Rule nel 1989, il compositore, produttore e polistrumentista ha venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto quattro GRAMMY® Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria ‘Best Male Rock Vocal Performance’. I colleghi Madonna, Aerosmith, Prince, David Bowie, Mick Jagger, Jay-Z, Drake, Avicii, e Alicia Keys hanno colto l’occasione di collaborare con lui. Attore acclamato, le sue comparse sul grande schermo includono The Hunger Games, Precious e The Butler di Lee Daniel. La sua azienda creativa Kravitz Design Inc, raccoglie un portfolio notevole, da alberghi a progetti condominiali, residenze private e leggendari brand come Rolex, Leica e Dom Perignon.