Brit Awards 2020: i vincitori dei premi musicali più importanti del Regno Unito.

I Brit Awards 2020 hanno avuto la loro conclusione il 18 febbraio 2020, con la cerimonia di consegna alla O2 Arena di Londra. I premi musicali più importanti del Regno Unito hanno visto grandi protagonisti alcuni dei cantanti più ascoltati anche in Italia lo scorso anno, come Lewis Capaldi e l’immancabile Billie Eilish.

Nell’occasione, proprio la giovanissima superstar americana ha anche presentato dal vivo No Time to Die, il brano della colonna sonora di 007. Scopriamo insieme tutti i premiati.

Brit Awards 2020: i vincitori

Ecco l’elenco di tutti i vincitori, tra cui spiccano i nomi di Lewis Capaldi, Billie Eilish ma anche Stormzy e Mabel:

Miglior artista maschile – Stormzy

Miglior artista femminile – Mabel

Miglior gruppo – Foals

Miglior nuovo artista – Lewis Capaldi

Miglior artista emergente – Celeste

Canzone dell’anno – Someone You Loved di Lewis Capaldi

Album dell’anno – Psychodrama di Dave

Artista maschile internazionale – Tyler, te Creator

Artista femminile internazionale – Billie Eilish



Brit Awards 2020: le performance

Alla cerimonia presentata da Jack Whitehall, protagonista della serie tv Fresh Meat, hanno preso parte numerose star della muisca. Tra questi Harry Styles, Lizzo, Lewis Capaldi, Billie Eilish, ma anche grandi star del passato come Rod Stewart, Ronnie Wood, Kenney Jones e Courtney Love.

La performance più attesa è stata però quella di Billie Eilish, che ha presentato per la prima volta dal vivo No Time to Die, il brano scritto insieme al fratello Finneas per la colonna sonora del nuovo capitolo della saga di James Bond. Con lei sul palco sono intervenuti proprio Finneas, ma anche Johnny Marr (ex Smiths) e il compositore Hans Zimmer.

Questo il video della sua splendida interpretazione sul palco importantissimo dei Brit Award insieme a tutti gli artisti sopra citati:

