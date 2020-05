Nonostante i tempi in cui era il re Mida della tv e gestiva i volti noti del piccolo schermo siano lontani, Lele Mora resta un uomo che conosce bene i meccanismi del mondo dello spettacolo. Il noto manager durante una diretta con TvIo ha parlato delle più famose conduttrici italiane ed ha svelato il “segreto” di Maria De Filippi. Secondo Lele Mora parte del grande successo di Queen Mary sarebbe dovuto ad una persona che in pochi conoscono, la sua produttrice, Sabina Gregoretti.

“La sua capo progetto, la sua produttrice. Nessuno la conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi, si chiama Sabina Gregoretti. Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore. La aiuta a non sbagliare. Loro lavorano in simbiosi”.

Lele ha speso delle belle parole anche per Barbara d’Urso, dichiarando che è una conduttrice che sa affrontare qualsiasi situazione le si presenti davanti.

“Ha una grande forza e capacità…Tutti la criticano, ma tutti la guardano. Questa è una donna che lavora giorno e notte per i suoi programmi. Ha una grande costanza. Quando si è commossa nel vedere i filmati della sua vita privata si è vista la fragilità della signora d’Urso. Lei è una grande professionista e sa affrontare tutto”.

