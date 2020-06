Nata in Inghilterra 28 anni fa, Leigh-Anne Pinnock è successivamente diventata famosa grazie ad X Factor che l’ha vista trionfare insieme alle Little Mix, girlband di cui fa parte.

Leigh-Anne è l’unica afrodiscendente delle Little Mix e proprio per questo motivo – secondo lei – sarebbe la meno amata del gruppo.

La mia realtà è sentirmi in ansia prima degli eventi e stare zitta, perché sono sempre stata la meno amata. La mia realtà è sempre stata quella di sentimi dire che devo lavorare dieci volte più delle altre per avere il mio posto nel gruppo, perché il mio talento non è abbastanza. […] Sul set del video di “Wings”, il regista cercava di stimolarmi urlando “Sei la ragazza nera, devi lavorare dieci volte di più”. Sto dicendo questo perché spero che condividendo la mia storia tutti possiate fare di più per capire come si verifica il razzismo”.