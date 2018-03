Lei stuprata, lui pestato: coppia aggredita a Milano

(Fotogramma)

Ha aggredito una coppia che si era appartata in auto in via Chopin, nella periferia di Milano. Ha picchiato lui e stuprato lei. E’ caccia all’uomo da parte dei carabinieri della Compagnia di Porta Monforte, che sono sulle tracce di quello che le vittime avrebbero descritto come un uomo di origine sudamericana.

La giovane aggredita è una studentessa milanese di 19 anni che è stata ricoverata all’ospedale Mangiagalli di Milano, la clinica dotata di un centro per le vittime di violenze e abusi. Lui è un ragazzo di 22 anni. L’aggressore li avrebbe costretti a scendere dall’auto minacciandoli con un’arma ancora non meglio definita.