L’isolamento e il lockdown per l’emergenza Covid-19 hanno fatto esplodere la cucina fai dai te, ma non sempre i risultati sono stati a prova di bilancia. Per rimettersi in forma ecco i consigli di MedicalFatcs.it, il sito fondato dal virologo Roberto Burioni. A curare la dieta post lockdown è il dietista Giacomo Astrua. “Frutta e ortaggi di stagione in grandi quantità, cercando di consumare complessivamente 5 porzioni al giorno. Pranzo e cena devono avere sempre tanti ortaggi, sempre diversi, sia crudi che cotti e la frutta può essere il vostro snack durante la giornata – sottolinea Astrua – Cereali integrali e poco lavorati ci permettono di assumere molte energie e molta fibra, migliorando la digestione e aumentano la sazietà”.

Fonte