Durante la giornata del Coming Out Day, il ministro delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti aveva aperto le porte alla legge contro l’omofobia ed un mese fa è iniziato l’iter legislativo (era il 24 ottobre) redatto da Alessandro Zan del Partito Democratico, che ha così commentato sul proprio profilo Facebook:

Si parte.

Giovedì prossimo la mia proposta di legge contro l’omotransfobia arriva in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, dove inizia l’iter di approvazione.

Sarà dura, ma come relatore della legge ce la metterò davvero tutta.

Grazie alle colleghe e ai colleghi che hanno sottoscritto la proposta.

Ora pancia a terra per portare a casa una legge che il Paese aspetta da troppo tempo: vinceremo questa battaglia insieme a tutte e a tutti voi!

✌🏻🏳️‍🌈