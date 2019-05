Il ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale del lavoro di Palermo potrebbe essere presentato già entro venerdì. Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna, i legali di Rosa Maria Dell’Aria, la prof di italiano dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per 15 giorni, con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi alunni, lo stanno ultimando. “Siamo partiti dalla memoria depositata in seno al procedimento disciplinare che stiamo ulteriormente approfondendo. In assenza di elementi di novità lo depositeremo a giorni, già venerdì o al massimo lunedì” dice all’Adnkronos Luna che è anche figlio della docente raggiunta dal provvedimento disciplinare. Una sanzione imposta alla docente con 40 anni di carriera alle spalle per un video prodotto da alcuni suoi studenti in occasione del Giorno della memoria.

Fonte