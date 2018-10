Umberto Bossi ha chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali per evitare il carcere. La richiesta è stata fatta oggi dal suo avvocato, Domenico Mariani, al tribunale di sorveglianza di Brescia.

La richiesta arriva dopo il respingimento del ricorso che Bossi aveva presentato in Cassazione a proposito della vicenda del vilipendio nei confronti del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

I fatti risalgono al 2011 quando durante un comizio a Bergamo definì Napolitano “terùn”. La sentenza di appello aveva previsto una condanna a 18 mesi di carcere ora confermata dalla Cassazione.

“La vicenda potrebbe essere non del tutto chiusa – spiega l’avvocato Mariani – perché quando fu presentato il ricorso in Cassazione il legale di Bossi era Brigandì il quale era però membro del Csm, quindi non iscritto all’Ordine degli avvocati”.