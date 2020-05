Le (tante) incognite e quel protocollo da rivedere

La volontà unanime di “portare a termine la stagione” della serie A, interrotta dal 9 marzo per l’emergenza coronavirus, è stata ribadita stamani dall’assemblea della Lega di A, riunita in teleconferenza per discutere della questione dei diritti tv e della rata, l’ultimo bimestre (220 milioni) ancora in riscossione dai broadcasters. La posizione dei 20 club, che ribadisce quanto fissato lo scorso 21 aprile, arriva all’indomani delle parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che aveva sottolineato come se non si troverà un accordo per la modifica del protocollo per la ripresa, il governo si assumerà la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione. I club vorrebbero riprendere ad allenarsi al più tardi il 18 maggio e ricominciare a giocare nel weeend del 13-14 giugno. La Lega nei giorni scorsi voleva fare un comunicato da mandare al premier Conte chiedendo date certe per la ripartenza: Urbano Cairo era contrario, ha cercato di portare al suo fianco la maggioranza dei club, alla fine non c’è riuscito e non ha voluto firmare. Con lui solo Cellino, n.1 del Brescia. Il comunicato non è mai uscito mentre ieri Dal Pino ha avuto parole concilianti che sono state elogiate da molti club. Oggi si è ritrovata l’unanimità di facciata, perché ci sono club che di tornare in campo non ci pensano nemmeno (e stanno nascosti).

Fra domenica e lunedì confronto fra Cts, comitato tecnico scientifico, e commissione Figc e Fmsi. Restano tanti nodi da sciogliere, forse troppi. Spadafora ha giudicato “insufficiente” il protocollo messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato da professor Zeppilli. Ma toccherà spiegare cosa non va e cosa può essere corretto. Ora Gravina è tornato, con buon senso, sui suoi passi e ha riallacciato i rapporti con Casasco che guida la Federazione medici sportivi. I dubbi da sciogliere sono ancora tanti, dalla responsabilità dei medici, le assicurazioni, i tamponi, gli spostamenti. Ogni partita, anche se a porte chiuse, muove almeno 300 persone, e siccome le partite ancora da giocare sono 124, questo vuole dire che 37.200 persone dovrebbero spostarsi su e giù per l’Italia, considerato anche i campi neutri al Cento Sud visto che in Lombardia e forse anche in Piemonte non è detto che si possa giocare a giugno. E poi, gli altri dubbi. I medici sportivi di 17 società su 20 hanno scritto una lettera alla Figc dove pongono numerosi quesiti. Fra questi anche come “gestire la positività di un calciatore alla vigilia di una partita? partita rinviata, di quanto?”. Il calendario sarabbe molto stretto, complicato trovare date per recuperare in caso di stop. E poi in molti, Antonio Conte in testa, contestano il “ritiro permanente”. Secondo il medico del Sassuolo è “ingiustificato e pericoloso”. C’è da tenere conto inoltre che se si tornasse ad allenarsi in gruppo il 18 maggio, questo significherebbe che i calciatori dovrebbero riprendere dopo un periodo di inattività lunghissimo, l’ultima partita giocata è stata Sassuolo-Brescia il 9 marzo. Una situazione del tutto inedita, e che potrebbe creare problemi non solo psicologici. Comunque se gli stranieri (Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic e tutti gli altri) rientreranno all’inizio della prossima settimana, come sembra, allora potrebbero essere pronti ad allenarsi dal 18 maggio-sempre che arrivasse il via libera-perché prima sarebbero tutti soggetti a 14 giorni di quarantena. Ma se non tornano, allora la partita è chiusa qui. Inutile farsi illusioni.

Il piano B di Gravina, gli stadi vuoti: sarà un altro calcio

Gabriele Gravina ha spiegato chiaro che non sarà lui a staccare la spina al calcio, non sarà il “becchino” ha detto da Fazio. Ha ragione: tocco al governo, su suggerimento della Cts, decidere che non si può più giocare, che non ci sono le condizioni, che i rischia sono troppo alti. Una responsabilità del genere non può spettare al mondo del calcio. Il mondo del calcio, è vero, deve guardare al futuro: per questo Gravina, per la prima volta, l’altro giorno ha parlato di piano B (C, D), quello che da tempo chiedeva Malagò. Bisogna cominciare a pensare a settembre, quando inizierà la prossima stagione. Bisogna renderci conto che per un anno, se va bene, si continuerà a giocare a porte chiuse. E questo è un dramma non solo per la serie A: pensate ai campi minori, che senso ha una partita di III categoria senza spettatori? Senza nemmeno il tifo degli amici. Ma non ci saranno alternative. Poi, bisognerà anche pensare agli stadi del futuro: capienza ridotta, misure tecnologiche all’avanguardia che nessuna società (se non le poche ricche) se lo potrà permettere. E poi, c’è chi suggerisce che gli ultra debbano restare seduti e distanziati fra loro in curva (che fanno quando segna il loro centravanti?). C’è chi suggerisce la mascherina anche per i calciatori (l’idea geniale di un ministro tedesco). Chi vorrebbe ammonire un giocatore se sputa per terra (ma che deve fare se prende una gomitata in bocca?). Parla gente che non solo non ha mai giocato a calcio, ma forse non ha mai visto una partita, manco in tv.