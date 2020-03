“Orgoglioso della loro iniziativa”

Rinunciano allo stipendio chiedendo alla società di dare priorità al pagamento dei dipendenti. E’ il bellissimo gesto di Marcelo Bielsa e di tutti i giocatori del Leeds, che hanno spontaneamente deciso di non ricevere un’importante somma di denaro. Questa decisione consentirà ai 272 lavoratori a tempo pieno e part-time (che possono avere maggiori problemi economici rispetto a loro) di ricevere normalmente i loro salari nei prossimi mesi.

La decisione è stata comunicata dal club leader della Championship, la Serie B inglese, in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Oltre al rinvio, Bielsa e i giocatori rinunceranno a una parte corposa delle loro retribuzioni per la durata dell’emergenza che sta costando alla società perdite per decine di milioni di sterline. Il Leeds è primo nella Championship e lanciatissimo per la promozione in Premier League dopo 16 anni, sempre se si potrà concludere il campionato, fermo almeno fino al 30 aprile. “I miei giocatori hanno mostrato un incredibile senso di unità e solidarietà, sono orgoglioso della loro iniziativa. A Marcelo, al suo staff e a tutti i giocatori, diciamo grazie per aver messo al primo posto i nostri dipendenti”, ha commentato il direttore sportivo, Victor Orta.