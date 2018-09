Auguri

Due sposini tedeschi, appena usciti dal Comune dopo aver pronunciato il fatidico sì, muniti di scope e palette per ripulire il marciapiede dal riso e dalle stelle filanti lanciati dai parenti per festeggiare. E’ successo a Santa Maria Hoè, un piccolo paesino in provincia di Lecco che conta poco più di 2mila abitanti: la scena è stata ripresa e postata su Facebook dal sindaco del paese, Efrem Brambilla, che nel post ha apprezzato il gesto dei giovani sposi.“Impariamo anche noi da questi gesti di civiltà”, ha postato il sindaco. “Gräß Daniel e Maggioni Elisa (cittadini di Monaco di Baviera), dopo aver festeggiato, con scopa e paletta, hanno ripulito oggi tutta la piazza di Santa Maria Hoè!. Oggi ho avuto l’onore di sposarli!agli sposi”. Il video è diventato subito virale.Lei in abito avorio con una coroncina di fiori in testa, lui in completo elegante, dopo la cerimonia celebrata nel municipio del paese hanno ripulito con disinvoltura tutto il piazzale. “L’ha ce n’è ancora” ironizza uno degli invitati, rimasti a guardare la scena apprezzando la lezione di civiltà degli sposi, ma senza intervenire per aiutarli.