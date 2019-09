Le scelte dei due allenatori

– La serie A torna a Lecce dopo sette anni d’attesa, ma a far festa al triplice fischio dell’arbitro Sacchi è il Verona di Ivan Juric. Al Via del Mare finisce 1-0 per gli scaligeri che trovano il gol partita col neo-acquisto Matteo Pessina e portano a casa la prima vittoria in campionato e tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Per la squadra di Liverani, sconfitta una settimana fa a San Siro dall’Inter, un altro ko, più pesante, perché arriva in casa contro una diretta concorrente e ora il calendario non sarà amico: tolta la Spal alla quinta giornata, i giallorossi dovranno affrontare nell’ordine Torino, Napoli, Roma, Atalanta, Milan e Juventus.

Rispetto a una settimana fa Liverani ritrova capitan Mancosu, l’unico giocatore della rosa protagonista della risalita dei salentini dalla Lega Pro alla A, e fuori per infortunio dalla fine della passata stagione. Il numero 8 giallorosso si posiziona alla spalle del duo Lapadula-Falco. Centrocampo a tre con Tachtsidis affiancato da Majer e Shakhov, in difesa confermata la coppia centrale Lucioni-Rossettini con Benzar e Dell’Orco sulle fasce, Gabriel tra i pali. Dall’altra parte Juric, rispetto alla sfida pareggiata col Bologna, lancia Amrabat in mediana e, senza lo squalificato Dawidowicz, dà spazio a Gunter in difesa al fianco di Rrahamni e Kumbulla. A centrocampo anche Faraoni, Veloso e Lazovic, mentre Zaccagni ed Henderson completano il tridente offensivo che vede Tutino in versione “falso 9”.

Gabriel tiene in vita il Lecce

E’ buono l’avvio del Lecce. La squadra di Liverani, spinta dal calore del Via del Mare, va subito a un passo dal vantaggio con Lucioni che al 4′ raccoglie un cross su punizione di Falco e di testa manda di poco sul fondo. La reazione del Verona è immediata e al 10′ gli scaligeri, sempre su punizione, riscaldano i guanti di Gabriel con un colpo di testa di Rrahmani: ottimo il riflesso del brasiliano. Passano 11′ e dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Veloso, Zaccagni a pochi passi dalla porta colpisce il palo alla sinistra del portiere di casa. Al 26′ è ancora Verona, questa volta con un diagonale dal limite di destra da parte di Faraoni che esce di poco a lato alla destra di Gabriel. L’ex Milan è di nuovo protagonista poco prima dell’intervallo su una conclusione ravvicinata, ma decentrata, di Lazovic. In pieno recupero capitan Mancosu spara alto dagli 11 metri dopo un traversone dalla destra di Benzar.

La stoccata di Pessina e il guantone di Silvestri

Nella ripresa il Lecce, strigliato negli spogliatoi da Liverani, entra in campo con più grinta e si lascia perforare meno dalle offensive scaligere. E’ salentina la prima palla gol del secondo tempo con Majer, servito agli 11 metri da Dell’Orco, che manda sul fondo. I padroni di casa protestano poco dopo per un tocco di mano in area da parte di Kumbulla, ma Sacchi, su suggerimento del Var, lascia correre. Al 74′ la mossa che cambia le sorti del match: Juric richiama in panchina un bulimico Henderson e inserisce l’ex Atalanta Pessina. Il centrocampista impiega solo 7′ per firmare il tabellino dei marcatori con un sinistro da dentro l’area che beffa Gabriel con la retroguardia leccese non esente da colpe. All’87’ l’unica vera, grossa, occasione della squadra salentina con Mancosu che cerca il tiro di precisione da dentro l’area, ma Silvestri si allunga più che può per deviare in corner con la punta delle dita un pallone destinato nell’angolino basso. I 5′ di recupero non bastano ai padroni di casa per riprendere la partita.

LECCE-HELLAS VERONA 0-1 (0-0)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar (dal 15? st Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell’Orco (dal 37? st Calderoni); Shakhov (dal 20? st La Mantia), Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (dla 33? st Bocchetti), Gunter; Faraoni, Veloso, Henderson (dal 28? st Pessina), Lazovic; Zaccagni, Amrabat; Tutino (dal 15? st Verre). Allenatore: Juric.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

MARCATORI: al 36? st Pessina.

NOTE: Ammonizioni: Kumbulla, Rossettini, Gunter, Majer, Verre. Recupero: 2′ e 5′.