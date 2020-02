Liverani passa al 4-3-1-2

– Il Torino è sparito. Dopo i 7 gol presi dall’Atalanta e i 4 incassati dal Milan in coppa Italia, subisce un altro poker anche dal Lecce e sale a 17 reti subite dall’inizio del 2020. Un incubo. Soprattutto per Mazzari che ora vede sempre più a rischio la propria panchina. Sorride, invece, il Lecce che finalmente dopo 5 mesi e mezzo torna a far festa davanti ai propri tifosi. Non vinceva al via del Mare addirittura dal 18 agosto (4-0 alla Salernitana in Coppa Italia). Ha spezzato il tabù in maniera roboante con una vittoria rotonda e meritatissima al termine di una prova perfetta dell’intero collettivo che ha evidentemente giovato degli innesti di Barak e Saponara, risultati tra i migliori in campo.

Privo degli infortunati Gabriel e Babacar, Liverani ha dato spazio a Vigorito e Falco, optando per un cambio di modulo: da 3-5-2 a 4-3-1-2 con gli ultimi arrivati, Saponara e Barak, in campo dal 1′ e Rispoli e Donati abbassati in difesa. Mazzarri, costretto a rinunciare agli squalificati Izzo e Lukic ha rilanciato Djidji in difesa e Meité in mediana confermando ancora a sinistra Ola Aina al posto di Laxalt.

Deiola, primo gol in serie A

Il Toro ci ha provato in avvio con Verdi (punizione di poco alta) ma poi, come già successo contro l’Atalanta, ha pasticciato offrendo su un piatto d’argento al Lecce l’occasione per l’1-0 (11′): Djidji ha rinviato male un pallone addosso a Bremer regalando un angolo ai salentini. Sugli sviluppi del corner, Saponara ha liberato al tiro, appena dentro l’area, Deiola che ha infilato un destro sotto la traversa, sfruttando l’occasione per segnare, a 25 anni, il primo gol in serie A.

Barak a segno all’esordio in giallorosso

Il Torino ha accusato il colpo e al 19′ ha subito il 2-0: Djidji, ancora lui, ha rinviato corto un traversone di Falco, consentendo all’accorrente Barak di festeggiare nel migliore dei modi l’esordio in giallorosso con un gran sinistro sotto la traversa. Come se non bastasse, a complicare la vita a Mazzarri ci si è messo anche l’infortunio di Verdi, costretto a uscire al 23′ per un problema al flessore (dentro Millico). Il Toro ha barcollato e ha pensato Sirigu con una prodezza (deviazione d’istinto su un tocco in spaccata da pochi passi di Lapadula) a tenerlo in vita.

Fuorigioco millimetrico, gol annullato a De Silvestri

Solo a questo punto i granata si sono svegliati ma non sono riusciti a rientrare in partita prima dell’intervallo. Berenguer, con un destro appena dentro l’area, non ha trovato per poco lo specchio, De Silvestri si è visto annullare un gol per millimetrico fuorigioco dopo aver fortunosamente spiazzato Vigorito trovandosi sulla traiettoria di una punizione dal limite di Belotti.

Magia di Falco per il 3-0

La strigliata di Mazzarri negli spogliatoi non ha prodotto effetti: il Toro non ha cambiato marcia e il Lecce ha continuato tranquillamente a gestire le operazioni. Il tecnico granata ha provato a cambiare qualcosa ordinando il 4-2-3-1 con l’ingresso di Edera al posto di Djidji e lo spostamento di Berenguer dietro a Belotti ma proprio con il nuovo modulo il Toro è definitivamente crollato. Il Lecce ha fatto le prove generali con due colpi di testa, di Lucioni e Lapadula, e alla fine (64′) ha centrato il tris con un meraviglioso destro da fuori di Falco che si è infilato sotto l’incrocio.

Lapadula cala il poker su rigore

Il Toro ha alzato bandiera bianca e al 78′ ha subito anche il 4-0, opera di Lapadula che ha trasformato un rigore concesso da Rocchi per un netto fallo di Bremer ai danni di Shakov, appena entrato. Il Lecce a questo punto si è rilassato ma ha pensato Vigorito, con due belle parate su Belotti e Berenguer a regalargli la gioia di chiudere a porta inviolata dopo due mesi. Per il Toro è notte fonda. E per Mazzarri le ore appaiono davvero contate.

LECCE-TORINO 4-0 (2-0)

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Donati, Lucioni, Rossettini; Majer (37′ st Paz), Deiola (12′ st Petriccione), Barak; Saponara (21′ st Shakov); Falco, Lapadula. (97 Chironi, 3 Vera, 8 Mancosu, 15 Monterisi, 20 Dubickas, 27 Calderoni, 28 Oltremarini, 34 Maselli, 35 Rimoli). All.: Liverani.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Djidji (13′ st Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon (24′ st Lyanco), Aina; Berenguer, Verdi (23′ pt Millico); Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 17 Singo, 80 Adopo). All.: Mazzarri.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Reti: nel pt 11′ Deiola, 19′ Barak, nel st 19′ Falco, 33′ Lapadula (rig.).

Angoli: 5-3 per il Lecce.

Recupero: 1′ e 2′.

Ammoniti: Nkouolu, Meitè, Majer, Deiola per gioco falloso, Aina, Lapadula per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 21.947 di cui 3.184 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 305.086 €.