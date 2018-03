Lecce, tentò di rubare una melanzana di campo: assolto in Cassazione dopo 9 anni

LECCE – Assolto dopo 9 anni dall’accusa di tentato furto di una melanzana, del valore di circa 20 centesimi. I giudici della Corte di Cassazione hanno messo la parola fine a un procedimento a carico di un uomo di 49 anni di Carmiano, che nel 2009 era stato sorpreso dai carabinieri in un campo di melanzane dopo averne raccolta una.

La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Lecce. L’uomo aveva lasciato la sua auto sul ciglio della strada con lo sportello del portabagagli aperto, e secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe voluto prelevare un carico di ortaggi. Nella bacinella che aveva con sé però ce n’era soltanto una: un tentato furto di pochi centesimi.

A questo sono seguiti un’inchiesta e poi i tre gradi di giudizio, sempre con il gratuito patrocinio perché il 49enne

è risultato privo di mezzi per poter pagare un avvocato. L’indigenza però non è bastata a giustificare il tentato furto con lo stato di necessità, perché per i giudici l’uomo aveva già agito in modo simile in passato data una condanna nel 2000. In appello era stato condannato a 5 mesi di reclusione.

La Cassazione invece ha assolto l’uomo e bacchettato i giudici leccesi data la “particolare tenuità” del fatto.