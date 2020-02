Liverani: “Spingiamo sull’acceleratore”

Se è vero che il raggiungimento della salvezza passa soprattutto dagli scontri diretti, Lecce-Spal è un incontro con una posta in palio altissima. Da una parte i salentini sono con il morale a mille dopo aver sbancato Napoli, dall’altra gli estensi, a -7 dai pugliesi, si giocano l’ultimissima chance di restare aggrappati al treno salvezza. Sulla panchina della Spal debutterà Gigi Di Biagio, all’esordio in serie A.

Fabio Liverani sa quanto può pesare questa partita: “E’ una gara che rappresenta un binario, è uno scoglio che per noi potrebbe rappresentare l’occasione per allontanare una diretta concorrente” ha detto l’allenatore nel Lecce. “Sarà una gara intensa, tatticamente guardinga da entrambe le parti in quanto la posta in palio è alta”. Le due vittorie consecutive hanno rasserenato l’ambiente, ma Liverani continua a tenere sulla corda i suoi uomini: “La squadra ha la consapevolezza di quello che ha fatto, ma al tempo stesso sa bene da dove veniamo. Non esiste la possibilità di rilassarsi, ma dobbiamo solo spingere sull’acceleratore”. In chiave formazione sono pienamente recuperati il portiere Gabriel (ma in porta sarà confermato Vigorito, come ammesso dallo stesso allenatore giallorosso) ed il centrocampista Tachtsidis.

Di Biagio: “Lecce squadra più in forma”

Chiamato a sostituire Semplici, Di Biagio si gioca subito una sfida da non fallire: “Giocheremo con la difesa a 4 – ha spiegato l’ex ct dell’Under 21 annunciando il cambio di modulo -. Dobbiamo trovare maggiore autorevolezza, più coraggio nell’andare ad attaccare la metà campo avversaria e aumentare il numero dei gol fatti. Voglio una squadra più corta e aggressiva. Dobbiamo fare risultato, tutti gli altri discorsi lasciano il tempo che trovano, vogliamo portare a casa punti. Affronteremo un Lecce che è probabilmente la squadra più in forma di tutto il campionato e ci affronteranno galvanizzati degli ultimi risultati positivi. Noi ci faremo trovare pronti. In settimana ho visto una crescita quotidiana con tanta voglia di rivalsa da parte dei miei giocatori”.

Assenti gli infortunati D’Alessandro, Cerri, Dabo e Vicari, un discorso a parte riguarda Fares che, dopo l’infortunio subito all’inizio di agosto dello scorso anno in amichevole a Cesena, è pronto per il rientro: “Bisogna ponderare attentamente il suo utilizzo in quanto è reduce da un lungo infortunio”.