Infortunio per Babacar

Sembrava fatta e invece il Lecce deve rinviare l’appuntamento con la prima vittoria casalinga in campionato. Al ‘Via del Mare’ è 2-2 tra i giallorossi e il Sassuolo, capace di rispondere con Toljan e Berardi alle reti di Lapadula e Falco. Le due squadre restano così a pari punti in classifica a quota 10.

Nel Lecce Meccariello preferito a Rispoli sulla sinistra, in attacco il tandem Lapadula-Babacar. De Zerbi è orfano di Caputo, al suo posto Defrel, dietro le punte Traore preferito a Djuricic. E’ proprio l’ex Babacar però a dover alzare bianca dopo 10 minuti: calciando in area, l’attaccante senegalese si fa male alla coscia e deve lasciare il posto a Falco. Intanto la gara si sblocca: al 17′ Rossettini pesca in area Lapadula che supera Romagna e fulmina di destro Consigli. La reazione degli ospiti è affida allo scatenato Boga, un autentico peperino sulla sinistra. Ma al 35′ il pareggio arriva sull’imbucata di Locatelli per Toljan che dalla destra supera bene Gabriel.

Magia di Falco

La parità però dura poco perché al 42′ Lapadula viene atterrato al limite dell’area. Punizione battuta da Falco che fa esplodere lo stadio con una pennellata sotto all’incrocio. Un minuto prima Liverani era stato costretto al secondo cambio con Shakhov per l’infortunato Tabanelli. Ritmi che si abbassano sensibilmente nella ripresa, con i padroni di casa che non riescono più a ripartire e i ragazzi di De Zerbi che provano a premere con il solito Boga sulla sinistra, ma senza costruire palle gol di rilievo.

Decisivo Berardi

Poi sale in cattedra Berardi. A venti minuti dal termine chiede un rigore per un contatto (in realtà lieve) con Shakhov, poi all’85’ è lesto a ribadire in rete la palla respinta da Gabriel sulla precedente conclusione di Defrel. Per l’esterno neroverde è la settima rete in campionato, che nega ai salentini la prima gioia interna. Risultato giusto per le due squadre che restano insieme in classifica a 10 punti.

LECCE-SASSUOLO 2-2 (2-1)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli (40? Shakhov), Petriccione, Majer (71? Riccardi); Mancosu, Lapadula; Babacar (15? Falco). A disposizione: Rimoli, Vigorito, Rispoli, Dell’Orco, Benzar, Imbula, Vera, La Mantia, Dubickas. Allenatore: Liverani.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (80? Duncan); Locatelli (86? Peluso), Obiang, Traoré (66? Djuricic); Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Turati, Russo, Magnanelli, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Ghion. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Ros di Pordenone.

RETI: Lapadula AL 18′, Toljan al 35′, Falco al 42′ e Berardi all’85’.

AMMONITI: Locatelli, Toljan, Calderoni, Shakhov e Obiang.

ANGOLI: 6-6.

RECUPERO: 2′ e 3′.