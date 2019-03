“Mi auguro che si apra un procedimento penale affinché vengano tempestivamente individuati gli artefici di queste scritte e che ne subiscano le dovute conseguenze. Bisogna far capire che le parole hanno un peso e non bisogna lasciar correre perché sappiamo bene a quali conseguenze potremmo andare incontro. È fondamentale monitorare e denunciare ogni singolo segnale di questo tipo esercitando una cittadinanza responsabile e attiva in collaborazione con le forze dell’ordine”. Lo sottolinea Potito Perruggini, presidente dell’Osservatorio ‘Anni di Piombo’, riferendosi alla scritta “Non sparare a salve, spara a Salvini” comparsa ieri su un muro a Lecce.

