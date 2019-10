“Accetto ma non condivido la squalifica”

– Contro la Juventus non ci sarà e questo gli pesa non poco. Causa squalifica rimediata domenica scorsa a Milano, Fabio Liverani dovrà vedere dalla tribuna la sfida di domenica (ore 15) tra il suo Lecce e la Juve capolista. Non una partita qualunque e, come hanno detto in settimana i suoi ragazzi, la sua assenza contro i campioni d’Italia si farà sentire.

“Mi fa rabbia non poter essere seduto in panchina domani, accetto ma non condivido la squalifica – ha dichiarato il tecnico del Lecce nel corso della conferenza stampa della vigilia -. Detto questo la cosa importante è che non ci siano squalificati tra i giocatori, sono loro gli attori principali”. Finora i giallorossi hanno raccolto punti soltanto in trasferta, in casa tre partite e altrettante sconfitte. Arriva la Juventus, il cliente peggiore per cancellare la casella dello zero, ma il calcio non è una scienza esatta e magari il possibile turnover che attuerà Sarri potrebbe dare una mano ai salentini. “Ognuno guarda in casa propria – ha detto Liverani -, senza dimenticare che la Juventus dispone di un organico con il quale può gestire tranquillamente le gare ed è costruita per arrivare in fondo a ogni competizione”.

“Giocare con serenità”

“Mi interessa poco chi giocherà – ha proseguito Liverani -, noi dovremo cercare di fare una gara con serenità, coraggio e un pizzico di spensieratezza”. Del resto sono questi gli ingredienti che hanno permesso al Lecce di lasciare San Siro con un punto e di costringere il Milan al 2-2 casalingo. “Il nostro è un percorso di crescita che passa anche attraverso questa gara – ha concluso l’allenatore del Lecce -, ma di certo non si ferma domani. La forza del mio gruppo è nella totalità”.