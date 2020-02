Termoscanner per i tifosi dell’Atalanta

– “Come al solito, in Italia si prendono decisioni a vantaggio di chi vuole decidere i propri tempi. Una soluzione del genere va soltanto ad interesse di poche società”. Fabio Liverani, tecnico del Lecce che domani sarà impegnato contro l’Atalanta al Via del Mare, si scaglia contro la scelta di rinviare cinque gare del prossimo turno per l’emergenza coronavirus. “Sono decisioni senza senso e senza logica. Da qui, e sino al 24 maggio, si porteranno tutte le persone a vedere il lato oscuro del calcio. Questo campionato è stupendo, ha lotte stupende come scudetto, salvezza ed Europa ma così non va”.Archiviate le polemiche, Liverani pensa al campo: “Abbiamo avuto bisogno di qualche giorno per superare la botta di Roma ma abbiamo nel dna la voglia di mantenere la categoria. Ho due-tre dubbi di formazione, compresa la scelta del portiere. A prescindere dal modulo, sarà necessario cambiare l’atteggiamento rispetto a quello avuto all’Olimpico. Sarà una partita fatta di duelli individuali e, se riusciremo a mettere in campo la loro stessa fisicità e corsa, potremo fare una gara attenta”.

A destare ulteriori polemiche, la scelta di lasciare aperta la trasferta ai tifosi atalantini. Il comitato provinciale di ordine pubblico svoltosi a Lecce ha però stabilito di sottoporre i tifosi bergamaschi, al momento dell’arrivo nella zona di prefiltraggio, al termoscanner e alle altre prescrizioni previste dai protocolli diramati dal ministero della Salute per gli arrivi negli aeroporti.