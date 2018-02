Lecce, il Consiglio di stato ribalta il risultato del voto: ora il sindaco è in minoranza

Carlo Salvemini

Il Consiglio di Stato ha confermatola sentenza del Tar di Lecce che l’11 ottobre scorso aveva annullato il verbale dell’ufficio elettorale che aveva attribuito il premio di maggioranza al centrosinistra che sostiene il sindaco eletto Carlo Salvemini.

Il premio di

maggioranza viene assegnato quindi in via definitiva al centrodestra ribaltando così i rapporti di forza all’interno dell’assemblea comunale con il sindaco Salvemini che si ritrova senza maggioranza, nella situazione dell’anatra zoppa.

Il Consiglio di Stato ha anche nominato il prefetto di Lecce come commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza attraverso l’insediamento dei consiglieri comunali in sostituzione di quelli illegittimamente nominati.