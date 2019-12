Partita incredibile al Via del Mare tra Lecce e Genoa che si chiude sul 2-2 finale. Dopo un primo tempo di marca rossoblu con due gol di Pandev e Criscito su rigore, la ripresa dopo il mancato 3-0 della squadra di Thiago Motta ha visto un Lecce arrembante che è andato a segno con Falco appena entrato e poi ha ripreso la sfida, complice l’espulsione di Agudelo, con un gol di Tabanelli. Nel finale Genoa ridotto in nove per il rosso anche a Pandev, assalto finale della squadra di Liverani che però non è riuscita a portare via i tre punti. Il Lecce al terzo risultato utile consecutivo sale a 15 punti, mentre il Genoa si porta a 11, senza uscire dalla zona caldissima della classifica.

Fonte