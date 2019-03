Un cucciolo di tre mesi chiuso in un sacco e abbandonato tra i rifiuti. A salvarlo sono stati i volontari che raccontano su Facebook del loro ritrovamento. “Percorrendo la strada che porta a Torre Rinalda, nei pressi della via del mare ci arriva una segnalazione per un cucciolo chiuso in un sacco di juta dietro un muretto in mezzo ad altri sacchetti di rifiuti” raccontano sulla pagina Facebook ‘Accalappiamenti Lecce e provincia’.

“In quella isolata stradina di campagna dove spesso vengono lasciati vari rifiuti Il suo pianto ha attirato l’attenzione di un passante che ha prontamente allertato vigili urbani e il servizio veterinario.Il piccolo ha circa 3 mesi e mezzo e non sta bene ha la gastroenterite.Non ha microchip ed indossa un vecchio collare legato con del filo di ferro”.

“E’ evidente che è stato chiuso in un sacco e gettato tra i rifiuti perché malato.Non ci sono parole per un gesto schifoso come questo speriamo solo che guarisca e trovi l’amore di un essere umano che sappia invece proteggerlo ed amarlo come merita.Il cucciolo è ricoverato presso la clinica Arca a Trepuzzi”.