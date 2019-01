I carabinieri del Nas e Asl Lecce area sud Maglie hanno eseguito un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dell’attività di bar-centro scommesse di Castrignano del Capo dove hanno servito per errore detersivo al posto dell’acqua a un giovane imprenditore del posto.

Il provvedimento, a firma del direttore del Servizio igiene degli alimenti (Sian) dell’Asl, scaturisce dall’esito della attività di indagine dei carabinieri Nas del comando di Tricase, e del personale Sian, che hanno riscontrato alcune irregolarità all’interno dell’esercizio commerciale.

Il contenitore originale del brillantante, e quello in cui era stato travasato, cioè una bottiglietta di plastica, sono stati sequestrati. I due baristi che erano presenti quando è accaduto il fatto sono indagati per lesioni colpose gravissime.

Al 28enne operato d’urgenza all’ospedale di Tricase, sono stati asportati lo stomaco e parte dell’esofago in quanto i tessuti erano danneggiati e ormai in necrosi dalla sostanza tossica ingerita. Dopo l’intervento è stato trasferito nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate molto gravi.