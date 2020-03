LECCE – Con un secondo tempo spettacolare e quasi perfetto, l’Atalanta espugna Lecce travolgendo i salentini per 7-2 e blindando il quarto posto. I nerazzurri avevano iniziato bene anche i primi 45′ andando avanti grazie a un autogol di Donati e a Zapata. Ma i padroni di casa avevano reagito pareggiando con Saponara e lo stesso Donati. Altro discorso nella ripresa: si scatenano Ilicic e Zapata (tripletta per lui), mentre nel finale c’è gloria anche per Muriel e Malinovskyi. Bergamaschi a quota 48 e con una partita da recuperare.

L’Atalanta scappa

4-3-2-1 per Liverani che schiera Lapadula punta unica con Saponara e Mancosu a supporto. A centrocampo Majer, Deiola e Barak. Donati e Calderoni esterni bassi con Rossettini e Lucioni a difesa di Gabriel. Gasperini risponde col 3-4-1-2 con Gomez dietro Ilicic e Zapata in attacco. Hateboer e Gosens esterni con Pasalic e Freuler in mezzo al campo. Emergenza in difesa senza Toloi e Djimsiti: giocano de Roon, Caldara e Palomino. L’Atalanta domina letteralmente la prima mezz’ora di gara sfiorando più volte il gol con belle e veloci giocate. Dopo un salvataggio sulla linea di porta di Majer, al 17′ i bergamaschi passano nel modo più paradossale: angolo di Ilicic e Donati, tutto solo, di testa infila la sua porta. Gabriel salva su Ilicic e si batte un altro corner: ancora lo sloveno col sinistro e Zapata di forza anticipa Rossettini e segna di testa.

Lecce-Atalanta, tifosi sottoposti a termoscanner

Saponara e Donati la riprendono

Il Lecce sembra tramortito ma torna a sorpresa in partita al 29′ quando su una palla contesa, arriva un lancio a sinistra per Saponara che se ne va, si porta la sfera sul destro e infila a giro Gollini sul secondo palo. L’Atalanta ci riprova ma de Roon al volo da fuori non trova lo specchio. E allora riecco il Lecce con Donati che si fa perdonare l’autogol: assist fuori area di Saponara e gran destro del difensore che firma il 2-2 al 39′. Poco dopo ci prova anche Barak ma il suo destro termina alto.

Ilicic e Zapata la chiudono

Si torna in campo dopo il riposo e l’Atalanta ripassa subito avanti dopo 2′: Ilicic in area per Gomez che tira, Gabriel respinge, lo stesso Ilicic controlla col destro e poi insacca col sinistro di gran classe. Poco dopo il numero 72 serve Hateboer, cross perfetto ma Pasalic calcia clamorosamente a lato divorandosi anche questo. Al 52′ Gollini deve uscire in chiusura su Lapadula, mentre due minuto dopo la Dea cala il poker: palla di Ilicic a destra per Pasalic che crossa basso e Zapata in spaccata insacca. Adesso gli ospiti non mollano la presa come nel primo tempo e al 62′ Zapata firma la tripletta personale: numero del solito imprendibile Ilicic, palla a Gomez che la ridà allo sloveno che la gira sul secondo palo e Duvan la mette dentro.

Gloria anche per Muriel e Malinovskyi

Sul 2 a 5 la partita è praticamente finita con l’Atalanta che fa anche possesso palla mentre il Lecce ormai è spaesato. Arriva al 68′ una chance per Lapadula che però calcia debolmente e Gollini non ha problemi a parare. Gomez e Ilicic, toccati duramente, lasciano spazio a Muriel e Malinovskyi e il numero 9 impegna subito Gabriel con un esterno destro. Al minuto 87 ancora Muriel se ne va e prende un palo clamoroso per poi ribadire in rete. Viene segnalato offside ma, dopo un lungo check Var, il gol viene convalidato. Sono due i minuti di recupero e Malinovskyi ne approfitta per siglare con un bel sinistro la settima meraviglia nerazzurra di giornata e il gol numero 70 dell’Atalanta in campionato.

Lecce-Atalanta 2-7 (2-2)

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (18′ st Tachtsidis), Deiola, Barak; Saponara, Mancosu (18′ st Shakov); Lapadula. (22 Vigorito, 97 Chironi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Paz, 16 Meccariello, 28 Oltremarini, 29 Rispoli, 35 Rimoli, 39 Dell’Orco). All.: Liverani

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez (24′ st Malinovskyi); Ilicic (28′ st Muriel), Zapata (40′ st Tamezè). (57 Sportiello, 31 Rossi, 21 Castagne, 7 Czyborra, 90 Colley, 22 Bellanova, 55 Okoli). All.: Gasperini

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: nel pt 17′ autogol Donati, 22′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati; nel st 2′ Ilicic, 9′ e 17′ Zapata, 42′ Muriel, 46′ Malinovskyi

Angoli: 11′ a 2 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 2′

Ammoniti: Hateboer, Palomino, Lucioni, Saponara per gioco falloso

Spettatori: 21.344 di cui 2.581 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 292.966 euro.





