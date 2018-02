Prezzo: EUR 119,00 - EUR 69,99



Rimuovere l’isolamento tra il telefono e la batteria prima dell’uso.

CPU

Modello: MT6580A

Caratteristica: Quad Core

Modello GPU: Mali-400 MP2, 500MHz

Codifica video: 1080p 30fps H.264 / H.265

Decodifica video: 1080p 30fps MPEG4

Rete: Supporta 3 modi

Frequenza (P591s-E): WCDMA / GSM (4 + 2)

2G (GSM) / 3G (WCDMA)

GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

WCDMA: 900/2100 MHz

EDGE / GPRS: Supporto

Memoria

Tipo di memoria: EMMC 16GB + DDR3 2GB

Scheda flash T: Supporto

Tipo di slot per schede: 2 Micro SIM + 1 TF card

Caratteristiche hardware

GPS: Supporto

Bluetooth, FM, WIFI, tre in un unico chip

Supporto G-sensore (Triple-way)

Sensore di prossimità: Staffa

Luce Ambientale: Stand

ID impronta digitale: FPS958E

Display

Dimensioni e tecnologia: 5.0 “HD IPS

Risoluzione: 1280 * 720

Densità del pixel: 294ppi

Area effettiva: 110,40 * 62,10

Contrasto: 900: 1

Tocca il pannello

Pannello tecnologico: G + F, 2 punti di contatto

Tecnologia del sensore: processo a luce gialla

Materiale: AsahiGlass 6H, 0.7mm

Metodo di montaggio con lo schermo: la laminazione della struttura

Fotocamera

Fotocamera frontale: 5.0MP FF

Tipo di sensore: Angolo di visione di 77,9 gradi

Fotocamera posteriore principale: obiettivo AF / 3P da 8.0 MP

Fotocamera posteriore sub: 5MP

Tipo sensore: angolo di visione di 75 gradi

Autofocus: Supporto

Flash led: doppio flash

Batteria

Capacità: 4000mAh

Carica completa e frequenza di download: 400 ~ 500 volte

Materiale: Alta densità, batteria del li-polimero

Tensione: 3.8V

Coefficiente di scarico: 1,55

Rapporto di densità della batteria: 630: 1

【Batteria 4000mAh】 Con un’autonomia che sicuramente sfregia i 2 o 3 giorni con uso normale. La batteria promette una capacità del 90% dopo 500 cicli di carica e significa perdere solo il 10% della sua capacità dopo circa 2 anni o più. Ciò significa che la sua vita utile è più che assicurata.

【Doppia telecamera posteriore 8 MP + 5 MP】 Aggiunge un secondo sensore da 5 MP molto utile per completare l’8 MP principale. Godetevi una fotocamera con f / 2.2 e una dimensione del sensore 1 / 5.06 che consente di avere una dimensione di pixel di 1.12um per fare delle foto molto decenti.

【Schermo 5 ” HD IPS】 Il KIICAA Power monta uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD e tecnologia di laminazione completa che offre un rapporto di contrasto 900: 1 e un numero di pixel per pollice di 400. E ha la tecnologia IPS che offrirà una buona visualizzazione finale.

【Sistema Android 7.0 con lettore di impronte digitali】 Approfitta di un sistema più fluido e del lettore di impronte digitali sul retro con Smart Touch e un ISP separato che memorizza le impronte digitali. È in ceramica e sblocca in soli 0,3 secondi con angolo di riconoscimento a 360 gradi.

【Prestazioni e archiviazione】Media MediaTek MTK6580 processore a 4 core, 2 GB di RAM, 16 GB di archiviazione, Smart 3G + (Dual 3G + / dual standby).