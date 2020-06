Lea Michele è razzista? A muovere l’accusa sono stati tre afrodiscendenti che l’attrice avrebbe incontrato sul set di Glee, anche se una di loro – Amber Riley – ha parzialmente ritrattato confessando di non aver “nulla contro” lei.

“Davvero non me ne frega niente di questa cosa di Lea Michele […] spero che sia cresciuta e che capisca, mi ha contattato, le ho risposto, ed è lì che finisce per me. Non le parlavo da due anni […] non la odio e non dirò che Lea Michele è razzista. Non è quello che sto dicendo. Ma allo stesso tempo posso dire che nei miei DM c’erano tanti attori e attrici di colore che mi hanno raccontato delle storie e di quello che hanno dovuto subire sul set, terrorizzati da ragazze bianche che sono protagoniste dello show”.