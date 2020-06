La vendetta è un piatto che va servito freddo e Samantha Marie Ware lo sa bene, dato che ha aspettato ben cinque anni prima di vendicarsi di Lea Michele.

La diatriba fra le due risalirebbe al 2015 quando Ryan Murphy era sul set della sesta ed ultima stagione di Glee, che ha visto la comparsa del personaggio Jane Hayward, interpretato proprio dalla debuttante Samantha Marie Ware.

Secondo quanto dichiarato dall’attrice su Twitter, lei sarebbe stata vittima di razzismo e di bullismo psicologico da parte proprio di Lea Michele, che era nel cast di Glee dalla prima edizione.

Nella giornata di oggi, infatti, Lea Michele ha espresso solidarietà per la morte di George Floyd – l’afroamericano ucciso da un poliziotto – sostenendo il movimento contro il razzismo degli afrodiscendenti #BlackLivesMatter. Un gesto che è stato considerato ipocrita da Samantha Marie Ware che ha così commentato:

Lea Michele – che in questo momento è pure incinta – ha preferito non rispondere.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020