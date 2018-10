Sono state ufficializzate le date del tour europeo delle Vibrazioni. Ecco tutti gli appuntamenti della band milanese.

Le Vibrazioni alla conquista dell’Europa. Dopo il successo delle date italiane, Francesco Sarcina & co. sono pronti a partire per il Così sbagliato – European Tour, che li porterà sui palchi di alcune delle città più importanti del Vecchio Continente.

Il tour si svolgerà dal 5 al 14 febbraio, a un anno di distanza dalla partecipazione della band milanese al Festival di Sanremo con il brano Così sbagliato.

Le Vibrazioni, Così sbagliato European Tour

La versione europea del tour dovrebbe ricalcare quelle primaverile ed estiva svoltesi in Italia negli scorsi mesi per promuovere dell’album V, il quinto disco della band, primo dopo la reunion del 2017.

Come dichiarato nel corso di un’intervista ai microfoni di ‘Radio 105’, la possibilità di suonare in giro per l’Europa è un sogno che si avvera per Le Vibrazioni, un’idea nata 25 anni fa. Nella scaletta saranno inseriti i classici della band, le canzoni più importanti del nuovo album e anche i due singoli, Amore Zen e Pensami così, che nell’album non hanno trovato spazio!

Assenza particolare quella dei due brani lanciati come singoli, alla luce, tra l’altro, del successo di Amore Zen in collaborazione con Jake La Furia, rivelatasi come una delle hit di questa estate.

Le Vibrazioni tour europeo 2019: le date

Ecco quindi il calendario completo del Così sbagliato – European Tour:

Martedì 5 febbraio al Cafè Berlin di Madrid

Mercoledì 6 febbraio al Razzmatazz di Barcellona

Venerdì 8 febbraio a La Boule Noire di Parigi

Sabato 9 febbraio al VK di Bruxelles

Domenica 10 febbraio all’Invisible Wind Factory di Liverpool

Lunedì 11 febbraio al Whelan’s di Dublino

Martedì 12 febbraio alla O2 Academy Islington di Londra

Giovedì 14 febbraio al Q-Factory di Amsterdam

Riusciranno Francesco, Stefano, Marco e Alessandro a conquistare anche l’Europa dopo aver fatto gasare l’Italia intera?

In attesa di poterli ammirare in giro per il continente, ascoltiamo l’ultimo singolo, Pensami così: