I volontari delle 81 sezioni provinciali dell’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, tornano in 4.800 piazze con le Uova di Pasqua AIL, in programma il 5, 6, e 7 aprile. L’appuntamento, giunto alla 26° edizione, permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato con il logo dell’Associazione. La manifestazione ha permesso negli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue.

Nel 2019 AIL celebra i suoi 50 anni di attività. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. I fondi raccolti grazie alla distribuzione delle Uova di Pasqua AIL saranno impiegati per: sostenere la ricerca scientifica; collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini (l’Ail finanzia 42 servizi di cure domiciliari); sostenere le case alloggio AIL, nei pressi dei Centri Ematologici, che accolgono malati e familiari non residenti. (attualmente 35 città italiane offrono questo servizio con 4.300 persone ospitate ogni anno tra pazienti e familiari); supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

«È stato un percorso non sempre semplice ma, grazie al confronto continuo con il territorio e le istituzioni, siamo diventati un punto di riferimento in campo ematologico nel nostro Paese – ha detto Sergio Amadori, presidente nazionale Ail – non è però solo al passato che dobbiamo guardare. Una sfida importante è continuare a finanziare costantemente la ricerca scientifica per permettere lo sviluppo di nuove terapie che garantiscano una percentuale di guarigioni sempre maggiore».